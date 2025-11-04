（台北中央社）台湾の航空会社、スターラックス（星宇）航空は3日、台湾（台北・台中）と宮古島を結ぶ直行便2路線を来年2月から通年運航すると発表した。宮古島の人気の高さを踏まえ、訪日旅行の商機を狙う。同航空は8月22日から10月24日まで、台北（桃園）-宮古島（下地島）線を週2往復運航しており、宮古島の白い砂浜や透き通った海、豊かな自然景観などで台湾の旅行者から人気を集めた。沖縄の離島の潜在力が示されたことを受け