9月に大竹市内のコンビニエンスストアで店員が刃物を突きつけられ現金が奪われた事件で、福岡家庭裁判所は男（19）を2年間の保護観察処分としました。男は東京都内の交番に出頭し、逮捕されていました。【2025年11月4日 放送】