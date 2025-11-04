【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、12月24日にリリースする7枚目アルバム『STARRING』のジャケット写真と収録内容が公開された。 前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは映画。King & Princeのふたりが、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽し