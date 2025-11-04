任期満了に伴う広島県知事選挙の投開票まであと5日です。3日までの3連休、各候補の動きを追いました。県知事選挙には、いずれも無所属・新人の3人が立候補しています。3連休最終日の3日。前の副知事・横田美香氏は、広島市中心部で街頭に立ち支持を訴えました。■横田美香 候補「若者減少対策として、産業の振興に加え、子育て環境の充実、医療の充実、教育の充実、しっかりと取り組んでまります」湯崎県政を引き継ぐことを基本に