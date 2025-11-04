声優の早見沙織が4日、都内で行われた映画『プレデター：バッドランド』（11月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。【動画】早見沙織、アフレコ現場の“孤独エピソード”を明かすエル・ファニング演じる半身アンドロイド〈ティア〉の日本語吹き替えを担当する早見。気品あふれるドレス姿で登場した。若きプレデター〈デク〉とコンビを組んだアフレコについて「基本的にデクは字幕なんです。なので、ひたすら自分1人がしゃ