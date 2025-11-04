2025年10月22日（水）から、『ロイズ』直営店7店舗限定で、味わいをリニューアルしたソフトクリームが販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト リニューアルされたのは、『ロイズ』オリジナルの『ソフトクリーム ミルク』と『ソフトクリーム チョコ』。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『ソフトクリーム ミルク』は、北海道産の生クリームと牛乳を使用した、ミルク