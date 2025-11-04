今回は筆者の知人Mさんのお話です。Mさんがデジタル音痴の義母に頼まれ、AIの使い方を教えたところ、ちょうどいい相談相手ができたようで大喜びで使っていました。しかし、ある日信じられない一文を家族メッセージに投稿します。 義母曰く「AIは何でも知っている」！？ 夫の一言で反省し、義母自身もまたAIからの気まずい一言があったことを打ち明けました。その瞬間に重苦しかった空気が一気に和らいだのを家族み