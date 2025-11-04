Photo: 武者良太 軽くて扱いやすいから、ちいさなおててでも鳴らせるよ。漫画「BLUE GIANT」には数々の泣けるシーンがありますが、2巻で兄貴がテナーサックスを買うシーンもその1つ。そしてBLUE GIANTを読んでいると、良質なアコースティック楽器は高いし、定期的なメンテナンスが必要だという現実もわかります。長年付き合っていくという覚悟がなければ買えません。