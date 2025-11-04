戦後の高度成長時、東京や大阪など都市には高い煙突が立ち並び、クルマも急速に普及し、街には排ガスの流れが絶えませんでした。その結果、かつて澄んでいた空は徐々に濁り、光化学スモッグというモンスターが生まれたのです。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真を見る】生活排水はそのまま垂れ流され…こうした泡と悪臭は東京のドブ川の普通の風景でした光化学スモッグの登場昭和40年頃、東京の空は灰色。それがいつし