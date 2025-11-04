お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）の妻でタレントの奥森皐月（21）が、SNSで送られてきた心無い声に反論した。【映像】岩井勇気と奥森皐月の仲むつまじい2ショット（複数カット）2017年から約1年半、テレビ東京系のバラエティー番組『おはスタ』で「金曜おはガール」を担当していた奥森。2023年11月には、『おはスタ』で共演していた岩井との結婚を発表し、18歳差の年の差婚が話題になっていた。2025年11月2日には、「