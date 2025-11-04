クマ被害が続く中、岐阜県はドローンで対策に乗り出します。 【写真を見る】｢攻めのクマ対策としてドローンによる追い払いを｣ クマの目撃件数増加の岐阜県 11月からドローン使った対策へ （岐阜県･江崎禎英知事）「攻めのクマ対策としてドローンによる追い払いをやりたい」岐阜県によりますと、県内でのクマの目撃は先月末まで836件にのぼり、すでに昨年度1年間の674件を上回っています。江崎禎英知事は