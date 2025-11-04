毎年この時期恒例、日経トレンディの「今年のヒット商品」と「来年のヒット予測」が発表されました。皆さんは、どのくらいピンとくるでしょうか?【写真を見る】90秒で名店の味!「セルフ式」コンビニラーメンの操作方法2026年には何が流行る?ヒット予測 1〜20位井上貴博キャスター:2026年のヒットを予測したランキングが発表されています。選考基準としては、話題性や新規性などが考慮されたということです。【日経トレンディ&