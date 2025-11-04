【モデルプレス＝2025/11/04】King ＆ Princeが12月24日に発売する7枚目のアルバム『STARRING』（スターリング）より、ジャケット写真とCDの収録内容が一挙解禁された。【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス◆King ＆ Prince「STARRING」ジャケ写＆収録内容解禁アルバム収録曲は「Theater」含む新曲9曲と「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の12曲。また、STARRING盤の特典映像には特報全て、初回限定盤A