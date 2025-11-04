2025年10月、ゲームプラットフォーム「Steam」ユーザーのハードウェア＆ソフトウェア調査において、「Linux OS」のシェアがついに3％を上回ったことが分かりました。Steamハードウェア＆ソフトウェア 調査https://store.steampowered.com/hwsurvey/?platform=combinedLinux gamers on Steam finally cross over the 3% mark | GamingOnLinuxhttps://www.gamingonlinux.com/2025/11/linux-gamers-on-steam-finally-cross-over-the-3