Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、都内で開催された六本木ヒルズけやき坂イルミネーション点灯式に出席。ランウェイを歩いて登場し、渡辺がラウールにツッコんだ。【写真】けやき坂イルミネーション点灯式に出席した岩本照、ラウール、渡辺翔太「けやき坂イルミネーション」は、約400m続く六本木けやき坂通りを約93万灯のLEDが彩るイルミネーション。六本木ヒルズ開業以来23回目の開催となる今年は、イルミネーショ