多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』（公開中）の本編映像が4日、公開された。【写真】TWICEがぎゅっと！素の表情を収めた入場者プレゼント第3弾TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップで活躍している存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた。デビュー曲「Like OOH-AHH」から