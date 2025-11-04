能登半島地震や豪雨で被災した石川県能登地方にある河川の本復旧工事が4日から始まりました。2028年度末までの工事完了を目指すとしています。石川県では被災した奥能登2市2町にある45の河川のうち、34の河川で土砂や流木を撤去するなど応急復旧を完了しています。こうしたなか、4日から始まったのは、次の段階となる本格的な復旧工事です。工事が行われるのは奥能登にある19の河川で、民家が近くにあるなど、優先度が高い河川の本