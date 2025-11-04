天皇、皇后両陛下は４日、今年度の文化勲章受章者と文化功労者を皇居・宮殿に招き、茶会を催された。出席したのは福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（８５）ら文化勲章受章者８人と、声優の野沢雅子さん（８９）ら文化功労者２０人。天皇陛下は「それぞれの分野の発展のために力を尽くされますよう願っております」と述べられた。王さんは両陛下に「（米大リーグ・ドジャースの）大谷翔平選手のおかげで野球が盛り上が