日本テレビ系の朝の情報番組「ＤａｙＤａｙ．」が４日、放送され、曜日メンバーとして、パリ五輪・フェンシング女子サーブル団体銅メダリストで、五輪開会式の旗手を務めた江村美咲が出演した。軽やかな金髪、黒いセルフレームのメガネ姿でオープニングから着席して登場した江村。「生放送なんで」「心臓がバクバクです」という言葉とは裏腹に、落ち着いた様子はさすが。「最近、アイウェアにハマってて、３０本以上持ってます