全日本柔道連盟は４日、都内で強化委員会を開き、グランドスラム東京大会（１２月６〜７日、東京体育館）の出場選手５６人を選出した。昨夏のパリ五輪女子４８キロ級金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）は選ばれず。塚田真希監督は「本来であればメンバーには選出される基準を満たしているが、所属と本人に確認したところ『出場の意向がない』と事前に連絡をいただいた」と説明した。グランドスラム東京は国内