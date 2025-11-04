Snow Man岩本照（32）渡辺翔太（32）ラウール（22）が4日、都内の六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション点灯式」にゲストとして登場。クリスマスの過ごし方について語った。同イルミネーションは東京の冬の風物詩。約400メートルにわたるけやき坂が白と青の光で幻想的色づく。点灯式では、ラウールが「すてきなクリスマスが訪れますように！」と音頭を取り、3人の「メリークリスマス！」のかけ声で光をともした。イルミネーショ