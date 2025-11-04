山形市は、11月4日（火曜）の午後5時15分ごろに、山形県山形市高堂一丁目地内の路上でクマのフンを確認したと発表した。 【画像】クマが住宅地の真ん中に地図 現場は幼稚園から100メートルほど、地域の集会場もすぐそばにある住宅街。 ■出没か所（市公表）