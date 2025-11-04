警察署の駐車場に爆竹を投げ込んだとして18歳の少年が書類送検されました。少年は8月、三次警察署の駐車場に爆竹を投げ込み破裂させ、署員に不審物かないか探させるなど、業務を妨害した疑いです。「爆竹を警察署に投げると警察官が出てくる。逃げれば面白い」と話し、容疑を認めています。【2025年11月4日 放送】