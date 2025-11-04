ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名賞」は4日、2日目が終了した。笑顔がはじけた。堀本和也（36＝徳島）は2日目5Rでインからコンマ10のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。「気持ち良く回れたし、この乗り心地を維持したい。伸びも中堅はしっかりある」と十分に戦える舟足を引き出している。浜名湖では5節連続で優勝戦に進出中。「24場で一番好きなレース場。悪いイメージはない」と自信を見せた。3日目は1R6