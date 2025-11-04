れいわ新選組の山川仁衆院議員は、パワハラ被害を訴えた沖縄県豊見城市職員3人との和解成立を受け、取材に「賠償はなく、パワハラ認定はなかったと認識しているが、不快な思いをされた方に謝罪を伝えなければならない」と話した。