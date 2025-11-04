韓国のミュージカル俳優・キム・ジュニョン（３５）が最近、風俗店に出入りしているという疑惑に包まれこれを否定するも、出演中の２作品から降板すると４日、所属事務所のＨＪカルチャーが公式に発表した。キム・ジュニョンは舞台「アマデウス」、ミュージカル「ラフマニノフ」に出演中で、ミュージカル「Ｅｔｅｒｎｉｔｙ」、「ジョン・ドウ」への出演を控えていた。同社は「キム・ジュニョンは、出演中の全ての作品から降