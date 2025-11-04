巨人は４日、赤星優志投手（２６）ら６選手を今月２３日から沖縄で行われる「ジャパンウィンターリーグ２０２５」に派遣することを発表した。２１日に出発し、１２月１９日に帰京する予定だ。沖縄に派遣されるのは以下の選手。【投手】赤星優志（２６）、石田充冴（１９）、鈴木圭晋（１９）、花田侑樹（２１）【野手】竹下徠空内野手（２２）、平山功太外野手（２１）赤星と石田は１２月５日に帰京する予定で、鈴木と花田は