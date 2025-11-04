現地時間11月4日、オーストラリア・フレミントン競馬場で行われたメルボルンカップ（G1・芝3200m）でJ.メルハム騎乗、ハーフユアーズ（せん5・T＆C.マカヴォイ）が勝利した。2着にグッディートゥーシューズ（牝7・J.オブライエン）、3着にミドルアース（せん6・C.マー）が入った。勝ちタイムは3:22.46（重）。日本馬、D.レーン騎乗のシュヴァリエローズ（牡8・栗東・清水久詞）は23着敗退となっている。日本から参戦したシュ