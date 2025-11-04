【モデルプレス＝2025/11/04】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11月4日、都内で行われた映画『金髪』（11月21日公開）の第38回東京国際映画祭舞台挨拶に、共演の白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈、メガホンをとった坂下雄一郎監督とともに出席。ジョークを連発し、笑いを誘った。【写真】三代目JSB岩田剛典、金髪×メガネ姿でオーラ放つ◆岩田剛典、ジョーク連発し笑い誘う爽やかで生徒に好かれる素敵な教師…かと思いき