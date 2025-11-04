セルフプロデュース5人組K-POP バーチャルアイドル・PLAVEが、ソウル、台北、香港、ジャカルタ、バンコク、東京をまわる自身初のアジアツアー「2025 PLAVE Asia Tour [DASH:Quantum Leap]」の日本公演を、11月1日・2日に千葉・幕張イベントホールで開催した。初日の様子をレポート！PLAVEの⾳楽性と⾰新的な演出で会場を圧倒2023年3月に韓国デビューし、韓国では最新作が初週103万枚以上の売り上げを記録するなどシー