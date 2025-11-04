20th Centuryの井ノ原快彦（49）が4日、都内で「第32回キネコ国際映画祭」クロージングセレモニーに出席した。92年に第1回を開催して以来、今年で32回目を迎えるアジア最大級の子ども国際映画祭。期間中は世界中から集められた子ども向け約700作品から、厳選された62作品が上映された。この日は各コンペティション部門の受賞作品も発表された。井ノ原は、ともにスペシャル・サポーターを務める落語家の桂宮治（49）と映画の生吹き