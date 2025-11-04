9·î¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÍ­»Ö±þ±çÃÄ¤Î½¸¤¤Âç±é·ÝÂç²ñ¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¤­¤å¤ê¤¢¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤é·ÝÇ½³¦¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡Ê75¡Ë¤Ï¤Ú¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Í¡£ÀõÁð¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ø¼è¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£50±ß¤È¤«¡£¿ÍÊÁ¤À¤è¤Í