9·î¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÍ­»Ö±þ±çÃÄ¤Î½¸¤¤Âç±é·ÝÂç²ñ¡×¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¤­¤å¤ê¤¢¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£10·î20Æü¤ËÀõÁð¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤¿Âè2ÃÆ¡£ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¡Ê60¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê´äºê¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡Ê75¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê58¡Ë¡¢ÎÓ²ÈÌÚµ×Àð¡Ê88¡Ë¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ