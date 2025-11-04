大阪・高槻市の交差点で信号が青に変わり、進入し始めた瞬間、目の前を衝突ギリギリで通過する青い車。目撃者：完全な信号無視。無茶な走り方だと思う。ドライブレコーダーには、青い車側の信号が赤に変わる瞬間が捉えられていました。この動画が撮影された時間は午前8時ごろ、車だけでなく人通りも多い時間帯です。目撃者：目の前に幼稚園もあります。それから映っているとおり学生さんが（いる）。近くに中学校がある。保育園の