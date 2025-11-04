9月に都内の自宅マンションが火事になったタレント林家ペー（83）パー子（77）夫妻のチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い大演芸大会」が4日、東京・品川区のきゅりあんで行われた。林家たい平（60）ら芸能界の仲間が集まった。落語家の蝶花楼桃花（ちょうかろう・ももか、44）は南京玉すだれを披露した。手拍子に乗りながら、東京タワーやエッフェル塔などを作り、最後はしだれ柳を作った。岩崎宏美、戸