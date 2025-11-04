Photo: Kosumo Hashimoto 「運ぶ」「移動」の課題を解決。11月9日（日）まで開催されている、Japan Mobility Show 2025。もう行ったよーという方も、これから行くよーっていう方もいらっしゃると思います。僕らは一足お先におじゃましたのですが、トラックで有名ないすゞグループのブースが興味深かったので、レポートをお届けします。いすゞは、「働くクルマ」を作っているメーカーだと思っ