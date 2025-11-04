フィンランド陸軍はこのほど、11月から12月にかけて、フィンランドはスウェーデン、英国など他の北大西洋条約機構（NATO）加盟国と一連の合同演習を実施し、総兵力は1万5000人近くに達すると明らかにしました。軍事演習はフィンランド国内でおこなわれ、演習エリアの一部はロシア国境に近いです。こうした背景の下、フィンランドと国境を接するロシアのカレリア地方政府は、国境を守るための志願民兵隊の結成に着手しています。ベ