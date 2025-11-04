「牛角」は、11月6日（木）〜12月25日（木）の期間、「冬の韓国フェア」を全国の店舗で開催する。【写真】ライブ感満載のチュクミも！ 「冬の韓国フェア」ラインナップ一覧■旨辛＆チーズを堪能今回開催される「冬の韓国フェア」は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた”韓国屋台グルメ”を提供する期間限定企画。ラインナップには、香ばしく焼いた豚カルビをサンチュ味噌、コチュマヨ、チーズソースの3種ソースで楽し