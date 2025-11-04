Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12ºÐ¤ÎÌ¼¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÌ¼¤¬Íß¤·¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¡×¤È°ì½ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤·¡Ö¤â¤Ï¤äÁª¤Ö¤â¤Î¤¬¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌ¼¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥ß¥¹¥É¤Ç´¥ÇÕ¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ë»þ¤ÎÌ¼¤ÎOL¿©¤Ù¤¬¡¢Âç¹¥¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¾Ð¡×¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Ì¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£