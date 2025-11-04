¡Ö7»þ´Ö¶õ¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÞ¤¤¤ÇÅöÆü·ô¡×ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÊÕÀ¿°ì(56)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤Î¶õ¤­»þ´Ö¤ËµÞ¤­¤ç´Ñ¤¿ÉñÂæ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿å¸Í¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¡¢7»þ´Ö¶õ¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÞ¤¤¤ÇÅöÆü·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¼Çµï¤ò´Õ¾Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð(57)¤Î¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡¼Jhona¡×¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÎ®ÀÐ¤Î°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»£±Æ¤Ë´Ñ·à¤Ë¡ÄÄ¶½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª