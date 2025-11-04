県内の観光を盛り上げてもらおうと、県はSNSでの発信力があるタレントなどを「やまぐち観光スイッチャー」に任命しました。「やまぐち観光スイッチャー」となったのは母親が山口県出身のフリーアナウンサー、森 千晴さん。STU48の元メンバーで山口県出身のタレント、瀧野由美子さん。親子お笑いコンビの完熟フレッシュです。観光スイッチャーは県観光の魅力のスイッチを入れるとの意味合いで