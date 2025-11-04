中区で車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた高齢男性が意識不明の重体です。 ４日午前１０時半ごろ、中区基町の信号のない交差点で、自転車に乗って横断歩道を渡っていた７０代の男性とワンボックスカーが衝突しました。 この事故で高齢男性が転倒し、顔から出血した状態で広島市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 車を運転していた５０代の男性にけがはありませんでした。 警察が詳しい事