県は、胎内市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの『陽性』が確認されたと発表しました。4日朝から職員らが殺処分を始めています。 4日午前11時ごろ、胎内市の養鶏場では防護服を着た作業員の姿がありました。県は3日に養鶏場から通報を受け遺伝子検査を実施、4日に『陽性』が確認されました。 この養鶏場で飼育されている約63万羽は2週間ほどかけてすべて殺処分されます。県内で鳥インフルエンザが確認されたのは今シ}