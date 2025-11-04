2025年8月、宇部市沖で船同士が衝突し漁船の乗組員2人が死傷した事故。現場から逃走した船を操縦していた男の初公判で検察は、「事故当時ゲームに夢中だった」などと指摘しました。業務上過失致死傷などの罪に問われているのは愛媛県の26歳の船員の男です。起訴状などによりますと被告は2025年8月、宇部市沖で活魚運搬船を操縦中漁船に衝突・転覆させ乗組員2人を死傷させたとされています。被告は現場から逃走していましたが