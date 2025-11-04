楽器メーカーのヤマハ(本社・浜松市)は11月4日、2025年4月から9月までの決算を発表しました。累計の売上収益は2,164億円(前年同期比5.2%減)、事業利益は128億円(前年同期比37.4%減)の減収減益となりました。一方、通期の業務予想は円安などを見込み、前回の予想から上方修正しました。 【写真を見る】ヤマハ 通期業績予想を上方修正 第2四半期決算を発表 中国でのピアノ販売減やトランプ関税など影響し減収減益 ヤマ