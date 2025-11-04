１０月に覚醒剤を使用したとして逮捕・送検された５０代の男について、広島地検は覚醒剤取締法違反の罪で起訴しました。 東区の解体業の被告（５６）は１０月、広島市内またはその周辺で覚醒剤を使用した罪に問われています。 被告の男は警察の調べに対し「間違いない」と容疑を認めています。 被告の自宅からは７０代女性が首を絞められて殺害されているのが見つかりました。司法解剖の結果、女性の死因は首を圧迫されたことに