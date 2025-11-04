オランダで目撃されたのは、踏切内で停車する1台のトラックです。するとその直後、列車が猛スピードで激しく衝突。トラックは吹き飛ばされ、積んであった果物があたりに飛び散りました。一体、何があったのでしょうか？事故直前の様子を見ると、トラックが踏切内に進入しますが、前方には1台の車が。すると、トラックが道を譲るように後ろへ下がりますが、踏切の遮断機が下がり始めてしまいます。右往左往する様子のトラック。踏切