女優の工藤美桜（26）と山中柔太朗（23、M！LK）がダブル主演する読売テレビ制作の深夜ドラマ「悪いのはあなたです」（関西ローカル、TVerで配信）が3日、スタートした。虚言、暴行、殺害、狂気などが渦巻くドロ沼恋愛劇。山中はヒモとして同居中の恋人に生活を支えられている売れない29歳のバンドマン役。工藤は貯金残高8万円で会社から突然クビを宣告される派遣社員に扮する。それぞれ抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちてい