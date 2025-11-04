千葉県のJR我孫子駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された元東京消防庁職員の男性が不起訴になりました。元東京消防庁職員の男性は今年7月、JR我孫子駅のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮した疑いで現行犯逮捕されました。千葉地検はこの男性について、先月31日付けで不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由を「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。