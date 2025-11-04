今、熊本市中央区の浄行寺交差点一帯で、道路を広げる工事が進められています。計画から17年、完成が見えてきた整備計画の最前線です。 【写真を見る】景観がガラリと変わる？『浄行寺交差点』周辺で進む道路整備道幅が2倍近く15ｍ→28ｍに広がった場所も 「接触が怖くて進めない…」 熊本市中心部の水道町交差点から北に約1.2kmにある浄行寺交差点。 おととし（2023年）、周辺を取材した時には、道幅が狭いため車の流れが悪